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De beste dekbedden

Test
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Een goed dekbed houdt je warm, maar voelt niet te klam aan. We testen 4-seizoenendekbedden op onder andere warmte-isolatie, vochtdoorlatendheid, gewicht en wasbaarheid. Een goed dekbed hoeft niet per se duur te zijn.
Max van Damme Rond 700x700

Max van Damme   Expert dekbeddenGepubliceerd op:5 oktober 2026

Alle dekbedden in de test

Laatste update: 5 oktober 2026

Wij zijn er bijna..

We testen vooral dekbedden met synthetische vulling, dons en veren. Enkele dekbedden zijn van wol of Tencel.

Wat opvalt in de test dekbedden

  1. 1
    Isolatie

    Een dekbed moet genoeg warmte vasthouden. De meeste dekbedden doen dat goed, maar een aantal ook niet.

  2. 2
    Vochtdoorlatendheid

    Een dekbed moet warm zijn, maar niet klam. Het moet voldoende vocht doorlaten. Dit blijkt lastig voor een hoop dekbedden.

  3. 3
    Wassen en drogen

    We wassen en drogen elk dekbed op 60°C graden en beoordelen of het dekbed krimpt, de vulling gaat klonteren en of de isolatie en vochtdoorlatendheid afnemen. Er zijn dekbedden die hier slecht tegen kunnen.

Conclusie

De dekbedden in onze testen zijn 4-seizoenen dekbedden. Die bestaan uit een dunner zomerdekbed, en een dikker voor- en najaars dekbed. Die delen maak je met (druk)knopen aan elkaar, en dan heb je een extra dik winterdekbed.

Er worden veel verschillende vulmaterialen gebruikt voor dekbedden. De bekendste zijn dons, synthetisch en wol, maar er is ook Tencel (Lyocell), katoen, bamboe en zelfs kameelhaar. Wij testten dekbedden met donzen, synthetische, wollen en Tencel vulling.

De prijzen van een 4-seizoenen dekbed lopen flink uiteen: van €80 tot wel €800. Vooral donzen dekbedden zijn duur.

Wil je weten wat een goed dekbed is?

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