De dekbedden in onze testen zijn 4-seizoenen dekbedden. Die bestaan uit een dunner zomerdekbed, en een dikker voor- en najaars dekbed. Die delen maak je met (druk)knopen aan elkaar, en dan heb je een extra dik winterdekbed.

Er worden veel verschillende vulmaterialen gebruikt voor dekbedden. De bekendste zijn dons, synthetisch en wol, maar er is ook Tencel (Lyocell), katoen, bamboe en zelfs kameelhaar. Wij testten dekbedden met donzen, synthetische, wollen en Tencel vulling.

De prijzen van een 4-seizoenen dekbed lopen flink uiteen: van €80 tot wel €800. Vooral donzen dekbedden zijn duur.

Wil je weten wat een goed dekbed is?