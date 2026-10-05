Max van Damme Expert dekbeddenGepubliceerd op:5 oktober 2026
We testen vooral dekbedden met synthetische vulling, dons en veren. Enkele dekbedden zijn van wol of Tencel.
Een dekbed moet genoeg warmte vasthouden. De meeste dekbedden doen dat goed, maar een aantal ook niet.
Een dekbed moet warm zijn, maar niet klam. Het moet voldoende vocht doorlaten. Dit blijkt lastig voor een hoop dekbedden.
We wassen en drogen elk dekbed op 60°C graden en beoordelen of het dekbed krimpt, de vulling gaat klonteren en of de isolatie en vochtdoorlatendheid afnemen. Er zijn dekbedden die hier slecht tegen kunnen.
De dekbedden in onze testen zijn 4-seizoenen dekbedden. Die bestaan uit een dunner zomerdekbed, en een dikker voor- en najaars dekbed. Die delen maak je met (druk)knopen aan elkaar, en dan heb je een extra dik winterdekbed.
Er worden veel verschillende vulmaterialen gebruikt voor dekbedden. De bekendste zijn dons, synthetisch en wol, maar er is ook Tencel (Lyocell), katoen, bamboe en zelfs kameelhaar. Wij testten dekbedden met donzen, synthetische, wollen en Tencel vulling.
De prijzen van een 4-seizoenen dekbed lopen flink uiteen: van €80 tot wel €800. Vooral donzen dekbedden zijn duur.
Wil je weten wat een goed dekbed is?