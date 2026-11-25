Gebruik AI

Ga je iets bestellen bij een webwinkel die je nog niet kent? Controleer eerst of de site betrouwbaar is. Zo verklein je het risico dat je bestelt bij een nepshop die niets levert. Kunstmatige intelligentie kan je hierbij helpen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een voorbeeldopdracht voor een AI-chatbot (‘prompt’) gemaakt waarmee je de betrouwbaarheid van webshops kunt controleren.

Ga naar de website van de ACM, lees de waarschuwing en kopieer de voorbeeldprompt. Gebruik vervolgens een chatbot die op internet kan zoeken. Bijvoorbeeld DuckDuckGo, die je zonder account kunt gebruiken en je vraag niet gebruikt om AI te trainen. Plak de gekopieerde tekst in het invoervak en vul het webadres van de webshop in. Druk op Enter. Binnen enkele seconden verschijnt een oordeel met uitleg. Check bij twijfel de genoemde bronnen, want AI kan fouten maken.

Hieraan herken je een nepshop

1. Zeer slechte beoordelingen

Lees de reviews van klanten, maar natuurlijk niet die op de site zelf. Kopieer het webadres of de naam van het bedrijf en zoek daarmee op internet, samen met het woord 'klacht' of 'review'. Of check de webwinkel op Trustpilot en/of ScamCheck . Geen of heel weinig reviews betekent dat de website heel nieuw is, en dat is verdacht. Nepshops komen en gaan binnen enkele dagen of weken. Check ook of er over deze webshop meldingen zijn bij de politie. [https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/controleer-handelspartij.html]

Kwam je in de webshop via een advertentie? Pas dan extra op. Nepshops adverteren vaak via Facebook en Instagram.

2. Verzekerd betalen kan niet

Kijk op welke manieren je kunt betalen. Kun je niet verzekerd betalen, bijvoorbeeld met een creditcard? Of kun je alleen betalen via een overschrijving? Dat is meestal foute boel. Betalen met iDeal of Wero biedt geen garantie.

3. Geen contactinformatie of KVK-nummer

Op websites van oplichters ontbreken soms een telefoonnummer, mailadres, fysiek adres en KvK-nummer. Of ze zijn vals, want criminelen kopiëren bijvoorbeeld de gegevens van een bestaand bedrijf.

4. Te mooi om waar te zijn

Alle webshops proberen je te verleiden met kortingen, maar nepshops en dropshippers gaan een stap verder: de prijzen liggen veel lager dan bij bekende webshops. Te mooi om waar te zijn!

5. Geen of valse keurmerken

Bij een website met keurmerk heb je meer zekerheden en is de kans kleiner dat het een nepshop is. Maar let op: criminelen misbruiken de logo’s van keurmerken. Je kunt eenvoudig controleren of een keurmerk echt is: klik erop.

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