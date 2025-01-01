CybexMelio Carbon

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Buggy waarvan het zitje kan worden omgedraaid zodat je de kijkrichting van je kindje kunt aanpassen. De duwstang is 96 cm hoog en niet in hoogte verstelbaar. Het inklapmechanisme is volgens de schaar-methode. Deze wagen is te gebruiken tot je kindje 15 kg weegt.