CybexMelio Carbon
Prijs niet beschikbaar
- Soort: Buggy
- Ook als duowagen: Nee
- Gewicht kinderwagen: 6,9 kg
Testresultaat
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Testoordeel
Besturen en rijden
Gebruiksgemak
Gebruik met autostoeltje en reiswieg
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Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
Buggy waarvan het zitje kan worden omgedraaid zodat je de kijkrichting van je kindje kunt aanpassen. De duwstang is 96 cm hoog en niet in hoogte verstelbaar. Het inklapmechanisme is volgens de schaar-methode. Deze wagen is te gebruiken tot je kindje 15 kg weegt.
Samenvatting
- Soort
- Buggy
- Ook als duowagen
- Nee
- Gewicht kinderwagen
- 6,9 kg
- Minimale hoogte duwstang
- 96 cm
- Maximale hoogte duwstang
- 108 cm
- Reiswieg zit erbij
- Nee
- Grootte boodschappenmand
- 5 kg
- Getest in
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