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Olimpia SplendidAquaria S1 20 P

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  • Opgegeven ontvochtigingscapaciteit:  20 l/24uur
  • Inhoud watertank:  5 liter
  • Afmetingen (hxbxd):  61x36,7x27,4 cm

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