Scrum Master (32 uur)

Dit ga je doen

Als Scrum Master ben je verantwoordelijk voor het versterken van de effectiviteit, samenwerking en zelfstandigheid van de teams die je begeleidt: 2 productteams en 2 technische teams. Elk met een eigen samenstelling, werkwijze en volwassenheid. Je past je aanpak daarop aan. Je werkt hierbij nauw samen met de Product Owners, testers en IT Project Manager binnen de cirkel Technology & Data Services. Concreet:

Je coacht 4 teams in hun ontwikkeling naar steeds meer zelfstandigheid en volwassenheid.

Je helpt teams Scrum en agile werken effectief toe te passen, waarbij het doel belangrijker is dan het blind volgen van het proces.

Je faciliteert Scrum-events en zorgt dat deze bijdragen aan focus, transparantie, samenwerking en continu verbeteren.

Je coacht Product Owners en teamleden in het effectief invullen van hun rollen.

Je signaleert en helpt impediments wegnemen die teams belemmeren.

Je maakt patronen in samenwerking en gedrag zichtbaar en daagt teams en collega’s daarop constructief uit.

Je stimuleert eigenaarschap voor werkwijze en resultaten en helpt teams werken met heldere doelen en focus.

Je draagt bij aan teamoverstijgende initiatieven binnen T&DS, zoals de Innovatieweek, bevordert samenwerking en kennisdeling tussen teams en denkt actief mee over hoe we onze samenwerking verder kunnen verbeteren.

Dit ben jij

We zoeken een ervaren Scrum Master die stevig in de schoenen staat om teams uit te dagen, maar ook aanvoelt wanneer je juist een stap terug moet doen. Dit is wat we in jou zoeken:

Nieuwsgierig en spiegelend. Je bent nieuwsgierig naar wat een team nodig heeft en durft te spiegelen zonder het voor mensen te bepalen.

Eigenaarschap. Je wacht niet op een uitnodiging in Outlook, maar signaleert en handelt zelf wanneer iets beter kan.

Aanpassingsvermogen. Je herkent wat een team op dat moment nodig heeft en past je stijl daarop aan: coachend, constructief confronterend of juist faciliterend.

Een teamspeler die schakelt. Je communiceert helder, bent toegankelijk en krijgt mensen mee zonder voor hen te bepalen wat ze moeten doen.

Daarnaast herken je jezelf in onze kernwaarden:

Ondernemend. Je neemt initiatief en ziet kansen om dingen beter te maken.

Samenwerkend. Je deelt kennis, geeft feedback en behaalt samen resultaten.

Eerlijk. Je bent transparant, komt afspraken na en handelt vanuit integriteit.

Verder breng je mee:

Minimaal 3 jaar ervaring als Scrum Master, bij voorkeur in een professionele IT- of productontwikkelomgeving.

Aantoonbare ervaring met het coachen van teams in verschillende fases van volwassenheid.

Sterke facilitatievaardigheden voor retrospectives, workshops en andere interactieve sessies.

Een gedegen begrip van Scrum en agile werken, inclusief het waarom achter de principes.

HBO/WO werk- en denkniveau. De richting van je opleiding vinden we minder belangrijk dan je ervaring en manier van werken.

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst, al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.

Zo werken wij

De Consumentenbond heeft een platte organisatiestructuur. We werken sinds een paar jaar zelforganiserend, op basis van holacratische principes. Dit betekent dat we geen functieprofielen hebben, maar flexibele rollen. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kunt meerdere rollen tegelijk op je nemen en meerdere collega's kunnen dezelfde rol vervullen.

Dit bieden wij

Een rol binnen een organisatie die écht impact maakt en de consument altijd op één zet.

De kans je vakmanschap in te zetten en hiermee honderdduizenden consumenten te helpen.

Een frisse, open werkomgeving met flexplekken, op 5 minuten lopen van station Den Haag HS.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen de zelforganiserende teams.

Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder 25 verlofdagen op basis van een fulltime dienstverband en een individueel keuzebudget van 17,85% (inclusief 8% vakantiegeld).

Een contract voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract.

De mogelijkheid om hybride te werken. Voor de dagen waarop je thuis werkt, krijg je een thuiswerkvergoeding.

Een salaris tussen € 4.640 en € 6.573 bruto per maand bij een 40-urige werkweek, afhankelijk van je werkervaring.

Een pensioenregeling via het pensioenfonds van de Consumentenbond.

Heb je nog vragen?

Voor aanvullende informatie over deze functie kun je contact opnemen met Bas Lagendijk, Lead Product & Project, telefoonnummer 06 24746796, mailadres blagendijk@consumentenbond.nl. Aan hem kun je ook je sollicitatiebrief richten. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij onze collega's van Mens & Werk, telefoonnummer 088-208 21 12.

Sollicitatieprocedure

Zolang de vacature op onze site staat, kun je reageren. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Een assessment kan deel uitmaken van deze sollicitatieprocedure.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP. De Consumentenbond hecht er waarde aan dat iedereen die heeft gesolliciteerd op een vacature een bericht krijgt. Mocht het zo zijn dat jij na 4 weken na de publicatie van de vacature niets hebt gehoord, neem dan even contact met ons op.

Solliciteren

Vul dit formulier in en upload je brief en cv.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.