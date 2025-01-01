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Hisense50U7SE

In de uitvoering
  • Beelddiagonaal (inch):  50 inch
  • Schermtype:  LCD-LED
  • Introductiejaar:  2026

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Hisense 50U7SE is een miniled-tv met een schermdiagonaal van 127 cm (50 inch) en komt uit 2026. Hisense duidt het zelf aan als een HI-QLED tv met een 4K schermresolutie (3840 x 2160 pixels). Deze tv is geschikt voor HDR-beeldmateriaal en ondersteunt daarbij onder meer Dolby Vision IQ. Het is een smart-tv met onder meer apps voor Netflix en Youtube. Je verbindt de tv met internet via wifi of een kabel. De tv heeft een geluidssysteem met een opgegeven totaal vermogen van 40 Watt en kan overweg met Dolby Atmos. Er zitten 4 HDMI-ingangen (waaronder een HDMI-ARC/eARC ingang) en 2 usb-poorten op. Daarnaast zit er een optische digitale geluidsuitgang op (Toslink) en kun je via Bluetooth een koptelefoon aansluiten. De tv wordt geleverd met voet en heeft dan een hoogte van 70,5 cm en een breedte van 111,5 cm. Het totale gewicht van de tv is 11,6 kg.

Samenvatting

Beelddiagonaal (inch)
50 inch
Schermtype
LCD-LED
Introductiejaar
2026
Ultra HD of HD
4K Ultra HD
Schermresolutie
3840 x 2160 pixels
LCD-tv techniek
QLED/QNED
RGB backlight
Nee
Miniled
Ja
Smart TV
Ja
Aantal HDMI-aansluitingen
4
Aantal USB-poorten
2

Prijzen