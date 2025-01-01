Philips43PUS8001/12

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Philips 43PUS8001/12 is een lcd-led-tv met een schermdiagonaal van 109 cm (43 inch) en komt uit 2026. De tv heeft een 4K schermresolutie (3840 x 2160 pixels) en is geschikt voor HDR-beeldmateriaal. Het is een smart-tv met onder meer apps voor Netflix en Youtube. Je verbindt de tv met internet via wifi of een kabel. De tv heeft een geluidssysteem met een opgegeven totaal vermogen van 20 Watt en kan overweg met Dolby Atmos. Er zitten 3 HDMI-ingangen (waaronder een HDMI-ARC/eARC ingang) en 2 usb-poorten op. Daarnaast zitten er een optische digitale geluidsuitgang (Toslink) en een 3,5 mm koptelefoon aansluiting op. Ook kun je een koptelefoon via Bluetooth aansluiten. De tv wordt geleverd met voet en heeft dan een hoogte van 62,5 cm en een breedte van 96 cm. Het totale gewicht van de tv is 7 kg. Verder is deze Philips tv voorzien van driezijdig Ambilight.