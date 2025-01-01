icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Ga naar hoofdinhoud
Toon alle producten

SamsungQE42S90H

In de uitvoering
  • Beelddiagonaal (inch):  42 inch
  • Schermtype:  OLED
  • Introductiejaar:  2026

Laagste prijzen

Ga je via ons naar een winkel? Dan kunnen wij een vergoeding ontvangen. Dit beïnvloedt onze beoordelingen niet - Meer informatie.

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Beeldkwaliteit
Smart TV

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung QE42S90H is een oled-tv met een schermdiagonaal van 107 cm (42 inch) en komt uit 2026. De tv heeft een 4K schermresolutie (3840 x 2160 pixels) en is geschikt voor HDR-beeldmateriaal. Het is een smart-tv met onder meer apps voor Netflix en Youtube. Je verbindt de tv met internet via wifi of een kabel. De tv heeft een geluidssysteem met een opgegeven totaal vermogen van 20 Watt en kan overweg met Dolby Atmos. Er zitten 4 HDMI-ingangen (waaronder een HDMI-ARC/eARC ingang) en 2 usb-poorten op. Daarnaast zit er een optische digitale geluidsuitgang op (Toslink) en kun je via Bluetooth een koptelefoon aansluiten. De tv wordt geleverd met voet en heeft dan een hoogte van 61 cm en een breedte van 93 cm. Het totale gewicht van de tv is 8,6 kg.

Samenvatting

Beelddiagonaal (inch)
42 inch
Schermtype
OLED
Introductiejaar
2026
Ultra HD of HD
4K Ultra HD
Schermresolutie
3840 x 2160 pixels
LCD-tv techniek
N.v.t.
RGB backlight
Nee
Miniled
Nee
Smart TV
Ja
Aantal HDMI-aansluitingen
4
Aantal USB-poorten
2

Prijzen