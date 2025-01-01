SamsungUE43M74H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung UE43M74H is een miniled-tv met een schermdiagonaal van 109 cm (43 inch) en komt uit 2026. De tv heeft een 4K schermresolutie (3840 x 2160 pixels) en is geschikt voor HDR-beeldmateriaal. Het is een smart-tv met onder meer apps voor Netflix en Youtube. Je verbindt de tv met internet via wifi of een kabel. De tv heeft een geluidssysteem met een opgegeven totaal vermogen van 20 Watt. Er zitten 3 HDMI-ingangen (waaronder een HDMI-ARC/eARC ingang) en 1 usb-poort op. Daarnaast kun je via Bluetooth een koptelefoon aansluiten. De tv wordt geleverd met voet en heeft dan een hoogte van 61 cm en een breedte van 96 cm. Het totale gewicht van de tv is 6,7 kg.