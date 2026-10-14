Waarschuwing veiligheid: Zeeman baby slaapzak

Waar gaat het om?

Het gaat om de baby slaapzak van Zeeman met artikelnummer 78021-123445. De slaapzak is verkocht van 16 juni 2026 tot en met 25 september 2026 in de winkels van Zeeman en online. Je vindt het artikelnummer op het wasetiket in de slaapzak en op de kassabon.

Wat moet je doen?

Stop onmiddellijk met het gebruik van de slaapzak. Breng de slaapzak terug naar een Zeeman-winkel bij jou in de buurt.

Geld terug of vervanging

Je kunt bij Zeeman kiezen voor een vervangend product of teruggave van het aankoopbedrag.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Zeeman via quality@zeeman.com of via het telefoonnummer 088 007 0000, op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur of bekijk de waarschuwingsposter.