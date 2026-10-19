Waarschuwing veiligheid: Kinderzitje HAMAX Buddy
Lauri ten Grotenhuis Expert productveiligheidGepubliceerd op:19 oktober 2026
Waar gaat het om?
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HAMAX Buddy kinderzitje
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Artikelnummer: 4091054
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Modelcode: 8591602
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Verkoopperiode: 1 januari 2022 t/m 6 augustus 2026
Stoffen merklabel verwijderen
Stop onmiddellijk met het gebruik van het kinderzitje. Controleer of er een stoffen merklabel aan de veiligheidsgordel zit. Is dit het geval? Knip het stoffen label voorzichtig af en gooi het buiten bereik van kinderen weg. Beschadig de zwarte gordel niet. Na het veilig verwijderen van het label kun je het zitje weer gebruiken.
Liever niet zelf verwijderen?
Wil je het label niet zelf verwijderen? Dan kun je terecht bij een Decathlon-winkel. Daar wordt het label gratis verwijderd.
Geld terug
Je kunt het kinderzitje ook retourneren, je krijgt het volledige aankoopbedrag dan terug.
Meer informatie
Voor meer informatie kun je terecht op de website van Decathlon of bellen naar 085 0003 637 (maandag t/m zaterdag, 09.00–12.00 uur).