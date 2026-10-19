Waarschuwing veiligheid: Kinderzitje HAMAX Buddy

Waar gaat het om?

HAMAX Buddy kinderzitje

Artikelnummer: 4091054

Modelcode: 8591602

Verkoopperiode: 1 januari 2022 t/m 6 augustus 2026

Stoffen merklabel verwijderen

Stop onmiddellijk met het gebruik van het kinderzitje. Controleer of er een stoffen merklabel aan de veiligheidsgordel zit. Is dit het geval? Knip het stoffen label voorzichtig af en gooi het buiten bereik van kinderen weg. Beschadig de zwarte gordel niet. Na het veilig verwijderen van het label kun je het zitje weer gebruiken.

Liever niet zelf verwijderen?

Wil je het label niet zelf verwijderen? Dan kun je terecht bij een Decathlon-winkel. Daar wordt het label gratis verwijderd.

Geld terug

Je kunt het kinderzitje ook retourneren, je krijgt het volledige aankoopbedrag dan terug.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht op de website van Decathlon of bellen naar 085 0003 637 (maandag t/m zaterdag, 09.00–12.00 uur).