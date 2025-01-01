icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Ga naar hoofdinhoud
Homepage van de Consumentenbondlogo van de Consumentenbond
InloggenWord nu lid
Online lezen
Toon alle producten

LiebherrSIFNe 5108 Index 22F / 001

Wij zijn nog aan het testen!

Wij zijn nog aan het testen!

  • Vrijstaand of inbouw:  Inbouw
  • Inhoud:  213 liter
  • Model:  Kastmodel

Laagste prijzen

Ga je via ons naar een winkel? Dan kunnen wij een vergoeding ontvangen. Dit beïnvloedt onze beoordelingen niet - Meer informatie.
Producten aan het zoeken...

Prijzen