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Geldgids 6 2026

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Product details

Losse gids (digitaal)

  • Publicatiedatum: 6 oktober 2026
  • Aantal pagina’s: 52
  • Bestandsformaat: PDF
  • Levertijd: direct

Samenvatting

In dit nummer onder andere:

  • Box 3 staat open 
  • Wero wordt meer dan iDeal
  • Pensioen bijspijkeren 
  • Meer tijd voor afhandeling erfenis 
  • Je woning verkopen en terughuren
  • Voordelen en vergoeding online psychische hulp
  • Papieren schenking
  • Lucratief opruimen
  • Testab en nog veel meer!

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Details losse gids (digitaal) bestelling:

  • Als je de gids hebt besteld, krijg je een e-mail met daarin de downloadlink voor de gids.
  • Je downloadlink blijft een half jaar actief; je kunt de gids maximaal 5 keer downloaden.
  • Het bestandsformaat van de gids is pdf. Je kunt dit bestand direct openen of eerst downloaden naar je computer.
  • Pdf-bestanden kun je op een computer lezen met onder andere het programma Adobe Reader.
  • Pdf-bestanden kun je ook lezen op tablets en e-readers. Voor het lezen van pdf’s op een tablet zijn diverse (gratis) apps te downloaden.

 

Je hebt geen bedenktijd voor losse aankopen van digitale producten, zoals e-books, en ook niet voor een los nummer van een van onze gidsen. Lees meer over de bestelprocedure en voorwaarden.