Geldgids 6 2026
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Product details
Losse gids (digitaal)
- Publicatiedatum: 6 oktober 2026
- Aantal pagina’s: 52
- Bestandsformaat: PDF
- Levertijd: direct
Samenvatting
In dit nummer onder andere:
- Box 3 staat open
- Wero wordt meer dan iDeal
- Pensioen bijspijkeren
- Meer tijd voor afhandeling erfenis
- Je woning verkopen en terughuren
- Voordelen en vergoeding online psychische hulp
- Papieren schenking
- Lucratief opruimen
- Testab en nog veel meer!
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- Het bestandsformaat van de gids is pdf. Je kunt dit bestand direct openen of eerst downloaden naar je computer.
- Pdf-bestanden kun je op een computer lezen met onder andere het programma Adobe Reader.
- Pdf-bestanden kun je ook lezen op tablets en e-readers. Voor het lezen van pdf’s op een tablet zijn diverse (gratis) apps te downloaden.
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