Gezondgids 5 2026
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Product details
Losse gids (digitaal)
- Publicatiedatum: 13 oktober 2026
- Aantal pagina’s: 52
- Bestandsformaat: PDF
- Levertijd: direct
Samenvatting
In dit nummer onder andere:
- Slim combineren van voedingsstoffen
- Conserveren van groente en fruit
- Slaapmiddelen, een zegen of zorg
- Voedselallergenen
- Dossier over dyslexie
- Hoe gezond is artisjok
- Vitamine D
- Mindfulness
- Bijwerkingennieuws en nog veel meer!
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