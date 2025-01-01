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YamahaMusicCast 20 (WX-021)

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  • Type draadloze speaker:  Wifi & bluetooth
  • Formaat:  Middelgroot
  • Gewicht:  2,19 kg

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