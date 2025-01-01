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SamsungGalaxy Tab Active 4 Pro (64GB + 5G)

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  • Schermdiagonaal:  10,1 inch
  • Opslagcapaciteit:  64 GB
  • Type tablet:  Android 12

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