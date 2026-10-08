Hybride warmtepomp vanaf 2029 mogelijk verplicht

Minder gas verbruiken

Een hybride warmtepomp werkt samen met je cv-ketel en zorgt ervoor dat je minder gas verbruikt. Je mag ook kiezen voor een volledig elektrische warmtepomp, dan heb je helemaal geen cv-ketel meer nodig. Het kabinet wil dat nieuwe warmtepompen 'slim' zijn. Dat betekent dat ze bijvoorbeeld kunnen verwarmen op momenten dat het minder druk is op het stroomnet.

Niet voor alle woningen verplicht

Voor appartementen en monumenten geldt de verplichting voorlopig niet. Ook moet het kabinet nog bepalen welke uitzonderingen er komen. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog instemmen met de plannen.

Wat vindt de Consumentenbond?

We houden goed in de gaten of de regels en uitzonderingen duidelijk en haalbaar zijn voor consumenten. Ook letten we erop dat bedrijven geen misbruik maken van de nieuwe verplichting. We willen bijvoorbeeld niet dat ze hun prijzen onnodig verhogen.

Welke warmtepomp past bij jou?

Wil je nu al overstappen op een warmtepomp? Bekijk dan onze onafhankelijke warmtepomptest. Hierin vergelijken we volledig elektrische en all-electric ready warmtepompen.

Via ons Warmtepomp Collectief kun je een scherp geprijsde warmtepomp aanschaffen. Er zitten all-electric-, all-electric ready- en hybride warmtepompen in het collectief. Het collectief heeft een gratis Warmtepomp Scan, waarmee je ontdekt welke mogelijkheden er zijn voor jouw woning.

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