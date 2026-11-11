Supermarkten, stop vanaf 2027 met oneerlijke reclame

Misleidende reclame supermarkten

Supermarkten halen van alles uit de kast om je ervan te overtuigen dat je bij hen het minst betaalt. Vaak blijken die claims niet te kloppen. Met de claim dat 'ALDI de goedkoopste van heel Nederland is' maakte ALDI misleidende reclame. En de belofte dat Dirk boodschappen goedkoper maakte, was oneerlijk. Dirk verhoogde juist de prijs van honderden producten. De claim 'Hoogvliet is 20% goedkoper' was ook misleidend.

De Reclame Code Commissie tikte de afgelopen 12 maanden ook Jumbo, Nettorama en Vomar op de vingers. Ook in die reclames ging het over de laagste prijs.

Dat zoveel supermarktketens in 1 jaar tijd de fout in gaan, is zorgelijk. Je moet erop kunnen vertrouwen dat reclame klopt, zeker bij dagelijkse boodschappen.

Echt nergens goedkoper?

Enkele supermarkten, zoals ALDI en Lidl, adverteren ermee dat een specifiek product daar het goedkoopst is. Zo adverteert ALDI met 'Nergens Goedkoper'. Lidl zet in folders de tekst 'Laagste prijs van NL' bij allerlei producten. Maar uit onze controles blijkt dat andere winkels die producten soms voor precies dezelfde prijs verkopen. Dat zagen we bijvoorbeeld bij appeltaart en Douwe Egberts koffie en Monster Energy. Daarbij adverteerde Lidl dat Lidl de laagste prijs zou rekenen. Kocht je ergens anders meerdere verpakkingen, dan betaalde meer je dan bij Lidl.

Lidl heeft ons toegezegd om voorwaarden toe te voegen aan de claim. ALDI doet dat ook na uitspraak van de RCC. Wij vinden dat supermarkten zulke laagsteprijsclaims überhaupt niet moeten gebruiken. Prijzen en aanbiedingen veranderen voortdurend. Daardoor is zo'n belofte eigenlijk onhoudbaar. Je hebt er als consument daarom weinig aan.

2027 zonder misleiding

Wij vinden dat supermarkten een bijzondere verantwoordelijkheid hebben. Ze voorzien Nederland iedere dag van een eerste levensbehoefte. Daar hoort eerlijke en betrouwbare reclame bij. Als een halve branche grijpt naar oneerlijke reclame en hun klanten voor de gek houdt, dan ontbreekt het bij supermarkten aan respect voor hun klanten.

Daarom willen we met supermarkten snel afspraken maken over eerlijke reclame. Brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) kan daarbij een rol spelen. We zijn hierover met het CBL in gesprek. Ons voorstel is eenvoudig: maak van 2027 het jaar waarin supermarkten geen misleidende reclame meer maken. We hopen dat zoveel mogelijk supermarktketens zich daarbij aansluiten. Want hun klanten verdienen eerlijke prijzen. En eerlijke reclame.