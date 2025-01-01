NinjaDualzone Airfryer XXL 7,6L DZ801EU
- Afmetingen (hxbxd): 31x40x37 cm
- Inhoud van de airfryer: 7,6 l
- Maximale portie diepvriesfriet: -
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Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
Dubbele airfryer met 2 onafhankelijke kookzones van gelijke grootte. Je kunt die zones instellen op verschillende baktemperaturen. De airfryer heeft een sync-functie, zodat eten in beide lades tegelijk klaar is. Er past een grote hoeveelheid friet in deze airfryer. In de praktijk past er maximaal 1670 gram diepvriesfriet in. Voldoende voor 6 royale porties van ruim 250 gram. In elke kookzone past maximaal 830 gram diepvriesfriet. In onze test vullen we de bak voor tweederde, om eerlijk te vergelijken. In de handleiding staat dat je er maximaal 2000 gram diepvriesfriet tegelijk in mag doen.
De afmetingen zijn 31 x 40 x 37 cm (hoogte x breedte x diepte). Het is een zware airfryer met een gewicht van 8,1 kg. Het snoer is erg kort (80 cm).
De afmetingen zijn 31 x 40 x 37 cm (hoogte x breedte x diepte). Het is een zware airfryer met een gewicht van 8,1 kg. Het snoer is erg kort (80 cm).
Samenvatting
- Afmetingen (hxbxd)
- 31x40x37 cm
- Inhoud van de airfryer
- 7,6 l
- Maximale portie diepvriesfriet
- Gewicht
- 8,1 kg
- Pfas-vrij volgens fabrikant
- Onbekend
- Temperatuur-range
- 40-240°C