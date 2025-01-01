PhilipsNA565/02 Airfryer 5000-Serie met stoom

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dubbele airfryer met 2 onafhankelijke kookzones van verschillende groottes. Je kunt die zones instellen op verschillende baktemperaturen. De airfryer heeft een sync-functie, zodat eten in beide lades tegelijk klaar is. Er past een enorme hoeveelheid friet in deze airfryer. In de praktijk past er maximaal 2330 gram diepvriesfriet in. Dit is genoeg voor minstens 9 porties van 250 gram. In onze test vullen we de bak voor tweederde, om eerlijk te vergelijken. In de handleiding staat dat je er maximaal 2000 gram diepvriesfriet tegelijk in mag doen.



De afmetingen zijn 36 x 50 x 33 cm (hoogte x breedte x diepte). Let op: dat is erg breed. Het is een zware airfryer met een gewicht van 8,7 kg. Het snoer is langer dan gemiddeld (101 cm). Met watertank voor de stoomfunctie. Er zit ook een keukentang bij