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TefalEasy Fry Mega Compact XL 7,5L EY8618

In de uitvoering
  • Afmetingen (hxbxd):  29x31x41 cm
  • Inhoud van de airfryer:  7,5 l
  • Maximale portie diepvriesfriet:  -

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Airfryer met 1 kookzone. Je bakt alles dus op 1 ingestelde temperatuur. Er past een grote hoeveelheid friet in deze airfryer. In de praktijk past er maximaal 2000 gram diepvriesfriet in. Dit is genoeg voor minstens 8 porties van 250 gram. In onze test vullen we de bak voor tweederde, om eerlijk te vergelijken. In de handleiding staat dat je er maximaal 1500 gram diepvriesfriet tegelijk in mag doen.

De afmetingen zijn 29 x 31 x 41 cm (hoogte x breedte x diepte). Hij weegt 4,5 kg, lichter dan gemiddeld. Het snoer is van gemiddelde lengte (89 cm).

Samenvatting

Afmetingen (hxbxd)
29x31x41 cm
Inhoud van de airfryer
7,5 l
Maximale portie diepvriesfriet
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Gewicht
4,5 kg
Pfas-vrij volgens fabrikant
Nee
Temperatuur-range
40-200°C

Prijzen