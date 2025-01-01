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TefalEasy Fry POP EY2454 5L Eucalyptusgroen

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Afmetingen (hxbxd):  33x27x37 cm
  • Inhoud van de airfryer:  5 l
  • Maximale portie diepvriesfriet:  -

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Airfryer met 1 kookzone. Je bakt alles dus op 1 ingestelde temperatuur. De hoeveelheid friet die erin past is gemiddeld. In de praktijk past er maximaal 1170 gram diepvriesfriet in. Voldoende voor 4 royale porties van ruim 250 gram. In onze test vullen we de bak voor tweederde, om eerlijk te vergelijken. In de handleiding staat dat je er maximaal 800 gram diepvriesfriet tegelijk in mag doen.

De afmetingen zijn 33 x 27 x 37 cm (hoogte x breedte x diepte). Dat is vrij smal voor een airfryer. Met slechts 3,7 kg is deze airfryer superlicht van gewicht. Het snoer is van gemiddelde lengte (90 cm).

Samenvatting

Afmetingen (hxbxd)
33x27x37 cm
Inhoud van de airfryer
5 l
Maximale portie diepvriesfriet
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Gewicht
3,7 kg
Pfas-vrij volgens fabrikant
Nee
Temperatuur-range
70-200°C