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JBLCharge Essential 3 SE

  • Type draadloze speaker:  Bluetooth / met accu
  • Formaat:  Middelgroot
  • Gewicht:  0,96 kg

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De JBL Charge Essential 3 SE is een draagbare bluetooth-speaker met oplaadbare batterij. Hij heeft een opgegeven vermogen van 40 Watt. De speaker is waterdicht en kan tijdelijk onder water worden gehouden. Je verbindt de speaker eenvoudig via bluetooth op je telefoon. Er is een app waarmee je onder andere het geluid kunt aanpassen, bijvoorbeeld voor extra bas. Verder zit er een usb-aansluiting op waarmee je ook je smartphone kunt opladen. De fabrikant levert geen losse oplaadadapter mee. Ook is de batterij niet door de gebruiker te vervangen. De JBL-speaker weegt 0,96 kilogram.

Samenvatting

Type draadloze speaker
Bluetooth / met accu
Formaat
Middelgroot
Gewicht
0,96 kg
Multiroom
Nee
Spraakassistent
Nee

Prijzen