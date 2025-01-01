JBLCharge Essential 3 SE

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De JBL Charge Essential 3 SE is een draagbare bluetooth-speaker met oplaadbare batterij. Hij heeft een opgegeven vermogen van 40 Watt. De speaker is waterdicht en kan tijdelijk onder water worden gehouden. Je verbindt de speaker eenvoudig via bluetooth op je telefoon. Er is een app waarmee je onder andere het geluid kunt aanpassen, bijvoorbeeld voor extra bas. Verder zit er een usb-aansluiting op waarmee je ook je smartphone kunt opladen. De fabrikant levert geen losse oplaadadapter mee. Ook is de batterij niet door de gebruiker te vervangen. De JBL-speaker weegt 0,96 kilogram.