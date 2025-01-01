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JBLPartyBox 130 wit

In de uitvoering
  • Type draadloze speaker:  Bluetooth / met accu
  • Formaat:  Extra groot
  • Gewicht:  11,20 kg

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De JBL PartyBox 130 is een extra grote bluetooth-speaker met oplaadbare batterij. Door het grote formaat is hij vooral geschikt voor thuisgebruik. Hij heeft een opgegeven vermogen van 200 Watt. De speaker is spatwaterdicht en kan tegen een paar regendruppels. Je verbindt de speaker eenvoudig via bluetooth op je telefoon. Je kunt het geluid aanpassen via de bijbehorende app of via knoppen op de speaker zelf. Verder zit er een lijningang op voor een bekabelde muziekbron en een usb-aansluiting waarmee je ook je smartphone kunt opladen. De fabrikant levert een oplaadadapter mee. Je kunt zelf de batterij van de speaker vervangen. De JBL-speaker weegt 11,2 kilogram.

Samenvatting

Type draadloze speaker
Bluetooth / met accu
Formaat
Extra groot
Gewicht
11,20 kg
Multiroom
Nee
Spraakassistent
Nee

Prijzen