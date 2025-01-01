TeufelMotiv Go 2 zwart

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Teufel Motiv Go 2 is een compacte bluetooth-speaker met batterij die je makkelijk meeneemt. Hij heeft een opgegeven vermogen van 20 Watt. De speaker is regenbestendig en kan tegen een flinke waterstraal. Je verbindt de speaker eenvoudig via bluetooth op je telefoon. Je kunt het geluid aanpassen via de bijbehorende app of via knoppen op de speaker zelf. Verder zit er een usb-aansluiting op waarmee je ook je smartphone kunt opladen. De fabrikant levert geen losse oplaadadapter mee. Ook is de batterij niet door de gebruiker te vervangen. De Teufel-speaker weegt 0,898 kilogram.