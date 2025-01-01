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HaierHSR3918ENPG

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  • Type koelkast:  Koelvriescombi
  • Vrijstaand of inbouw:  Vrijstaand
  • Inhoud:  528 liter

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