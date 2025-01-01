AppleWatch Series 12 (GPS + Cellular) 46-mm met aluminium kast en sportbandje (M/L) - Spacegrijs / Marineblauw

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Apple Watch Series 12 (GPS + Cellular) 46-mm met aluminium kast en sportbandje (M/L) - Spacegrijs / Marineblauw is een smartwatch met OLED-scherm. Hij heeft een aanraakscherm. Je kunt met deze smartwatch je slaap bijhouden. Hij heeft ingebouwde GNSS en kan daardoor altijd je locatie bepalen. Het is mogelijk om een externe harstslagmeter te koppelen. Hij kan voor sommige sporten herkennen dat je een work-out doet, maar bent vergeten om de work-out-app te starten.