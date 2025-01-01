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NilfiskPerform Allergy Parquet C3LGB14R08P

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  • Met zak of zakloos?:  Stofzak
  • Werkbereik / actieradius:  13,5 m (bereik)
  • Gewicht:  6,3 kg
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