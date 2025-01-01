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XiaomiRedmi Pad 2 9.7"

  • Schermdiagonaal:  9,7 inch
  • Opslagcapaciteit:  64 GB
  • Type tablet:  Android

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Xiaomi Redmi Pad 2 9.7" uit 2026 is een 9,7 inch tablet met een gewicht van 410 gram. Hij heeft een comfortabel formaat voor thuisgebruik. Het scherm heeft een resolutie van 2048 x 1280 pixels. Hij draait op het besturingssysteem Android. Er zit 64GB aan interne opslag op en 4GB aan werkgeheugen (RAM). Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent vooral dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een iPad heb je doorgaans iets minder nodig. Je kunt het opslaggeheugen ook uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 8 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 5 mp webcam op. Je kunt de tablet ontgrendelen met de gezichtsscanner. Een vingerafdrukscanner ontbreekt.

Samenvatting

Schermdiagonaal
9,7 inch
Opslagcapaciteit
64 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
E
Schermresolutie
2048 x 1280 pixels
Afmetingen
226 x 148 mm
Gewicht
410 gram
Barcode (EAN)
6932554449636

Prijzen