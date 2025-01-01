SamsungQE42S93H
In de uitvoering
- Beelddiagonaal (inch): 42 inch
- Schermtype: OLED
- Introductiejaar: 2026
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Testoordeel
Beeldkwaliteit
Smart TV
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Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
De Samsung QE42S93H is een oled-tv met een schermdiagonaal van 107 cm (42 inch) en komt uit 2026. De tv heeft een 4K schermresolutie (3840 x 2160 pixels) en is geschikt voor HDR-beeldmateriaal. Het is een smart-tv met onder meer apps voor Netflix en Youtube. Je verbindt de tv met internet via wifi of een kabel. De tv heeft een geluidssysteem met een opgegeven totaal vermogen van 20 Watt en kan overweg met Dolby Atmos. Er zitten 4 HDMI-ingangen (waaronder een HDMI-ARC/eARC ingang) en 2 usb-poorten op. Daarnaast zit er een optische digitale geluidsuitgang op (Toslink) en kun je via Bluetooth een koptelefoon aansluiten. De tv wordt geleverd met voet en heeft dan een hoogte van 61 cm en een breedte van 93 cm. Het totale gewicht van de tv is 8,6 kg.
Samenvatting
- Beelddiagonaal (inch)
- 42 inch
- Schermtype
- OLED
- Introductiejaar
- 2026
- Ultra HD of HD
- 4K Ultra HD
- Schermresolutie
- 3840 x 2160 pixels
- LCD-tv techniek
- N.v.t.
- RGB backlight
- Nee
- Miniled
- Nee
- Smart TV
- Ja
- Aantal HDMI-aansluitingen
- 4
- Aantal USB-poorten
- 2