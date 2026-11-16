Wat is er aan de hand?

Magneten inslikken is erg gevaarlijk. Als een kind meerdere magneten inslikt, kunnen die elkaar in het lichaam aantrekken. Dit kan leiden tot verstopte darmen, gaten in de darm en ernstige verwondingen. In het ergste geval kan dit dodelijk zijn voor een kind.

De afgelopen jaren zijn er over de hele wereld meerdere problemen met magneten gemeld. Daarom deed de NVWA onderzoek. De NVWA onderzocht 29 producten, waarvan er 16 niet voldeden aan de regels in de wet.

Advies voor magneetspeelgoed

De NVWA koos producten waarvan ze vermoedde dat die onveilig waren. Daarom kun je uit dit onderzoek geen conclusies trekken over al het speelgoed met magneten.

Maar het advies is: