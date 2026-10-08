Bestel niet bij Van Rozen Utrecht

Veel klachten

De klachten gingen over:

Lange levertijden.

Producten van zeer slechte kwaliteit, die bovendien afweken van de foto’s in de webshop.

Retourinformatie die ontbreekt.

Wil je toch retourneren, dan moet je het pakket tegen hoge kosten naar Hongkong sturen.

Contact met de klantenservice verloopt moeizaam en klagers vermoeden dat de antwoorden met AI zijn gegenereerd.

Er geldt een retourtermijn van 30 dagen volgens de webshop, maar het bedrijf geeft deze informatie niet meteen. Ook niet als klanten dit melden. Zo zou het bedrijf helemaal niet reageren of eerst een aanbod met een korting doen. Vervolgens meldt het bedrijf dat de 30 dagen voorbij zijn en dat je producten niet meer kunt terugsturen.

Ook op reviewsite Trustpilot zijn de ervaringen negatief. Er staan meer dan 500 reviews, vrijwel allemaal met 1 ster. Veel klachten gaan over de slechte kwaliteit van de kleding en de hoge kosten voor retourneren.

Van Rozen Utrecht overtreedt consumentenrecht

De webwinkel overtreedt op meerdere punten het consumentenrecht.

Klanten worden niet duidelijk gewezen op het retouradres en de hoogte van de kosten voor het retour zenden ontbreken.

De naam van de webshop suggereert dat het gaat om een Nederlandse webshop, terwijl de webshop geen enkele link lijkt te hebben met Utrecht of Nederland. Het bedrijf is gevestigd in Hong Kong.

Bij de producten wordt nergens vermeld dat deze rechtstreeks uit een ander land worden verzonden. Het is verplicht te vermelden uit welk land de producten worden verzonden wanneer deze rechtstreeks aan de consument worden toegezonden.

De webshop is niet duidelijk over de levertijd. Bij de producten staat enkel vermeldt: “uiterlijk verzonden op datum X”. Op de webpagina over het verzendbeleid staat een levertijd van 5 tot 10 werkdagen (1 tot 2 weken). Maar uit de klachten blijkt dat levering regelmatig (veel) langer duurt dan 2 weken.

De reviews achter de getoonde reviewgemiddelden worden nergens getoond. Een bedrijf is verplicht hier een toelichting op te geven. Dit doet ons sterk twijfelen aan de authenticiteit van de getoonde reviews. Het plaatsen van nepreviews is een oneerlijke handelspraktijk.

Er staat bij alle producten die wij checkten een korting van 50%. Wij zien deze kortingen al langere tijd staan. We vermoeden dat de doorgestreepte 'van'-prijs nooit is gerekend. Of is aangepast naar de laagste prijs in de afgelopen 30 dagen. Het is niet toegestaan om te werken met doorgestreepte 'oude' prijzen terwijl de producten nooit voor deze prijs zijn verkocht.

Er wordt bij alle producten en kledingmaten gesuggereerd dat er slechts enkele producten beschikbaar zijn. Dit mag alleen als dit echt het geval is. Wij betwijfelen of dit juist wordt weergegeven.

Bezorgde producten voldoen volgens de klagers niet aan de verwachtingen die gewekt zijn door de informatie en foto’s op de website. Het gaat om de stof, kleur, pasvorm en soms lijkt het zelfs een heel ander product te zijn.

Van Rozen Utrecht aangesproken

We hebben Van Rozen Utrecht aangesproken op de overtredingen en de webwinkel de gelegenheid gegeven verbeteringen door te voeren. In een reactie, die met AI lijkt te zijn gegenereerd, liet de webwinkel weten aanpassingen door te voeren op de website. Helaas is dit ook na meerdere verzoeken vanuit onze kant niet gebeurd.

Dropshipping aan banden

Een dropshipper is een webshop zonder eigen voorraad. Als je iets bestelt, stuurt de webshop je bestelling door naar een ander bedrijf. Dat zit vaak in China of een ander land buiten Europa. Dat bedrijf levert het product vervolgens rechtstreeks aan jou.

Dropshippers doen zich vaak voor als een ‘gewone’ Nederlandse webwinkel. In dit geval is Utrecht in de naam verwerkt, wat de indruk wekt dat het bedrijf in Nederland is gevestigd. Daarmee worden valse verwachtingen gewekt. Ook houden dropshippers zich geregeld niet aan alle wettelijke regels voor online verkoop. We pleiten daarom voor strengere regels om misleidende dropshipping tegen te gaan.

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