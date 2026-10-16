Europese plannen voor televisies: reparatie dreigt te weinig aandacht te krijgen

De Europese Ecodesign-regels stellen eisen aan producten, bijvoorbeeld aan energieverbruik, levensduur en repareerbaarheid. Deze regels vormen ook een belangrijke basis voor het Europese Recht op Reparatie (Right to Repair). Dat recht moet het voor consumenten makkelijker maken om kapotte producten te laten repareren in plaats van te vervangen.

Reparatie is nu vaak te duur

De Europese Commissie werkt aan nieuwe Ecodesign-regels voor televisies. Reparatie lijkt daarbij weinig aandacht te krijgen. Een belangrijke reden hiervoor is dat consumenten nu vaak hun televisie niet laten repareren, maar een nieuwe televisie kopen.

Maar volgens ons wordt het probleem daarmee omgedraaid. Consumenten kiezen vaak niet voor een nieuwe televisie omdat ze dat liever willen, maar omdat reparatie te duur of te ingewikkeld is.

Uit ons onderzoek onder ruim 3000 consumenten blijkt dat voor 39% de hoge kosten de belangrijkste reden is om een televisie niet te laten repareren. Andere oorzaken die worden genoemd zijn dat lastig is om een reparateur te vinden (14%) en dat informatie over reparatie lastig te vinden is (11%). Slechts 17% koopt liever een nieuwe televisie dan een oude te laten repareren.

Maak repareren aantrekkelijker

Het Recht op Reparatie werkt alleen goed als fabrikanten producten zo maken dat ze te repareren zijn. Daarom roepen we, samen met onze Europese partner organisatie BEUC, de Europese Commissie op om bij de nieuwe Ecodesign-regels voor televisies stevig in te zetten op repareerbaarheid.

Lees hier de oproep van BEUC aan de Europese Commissie