Warmtepompverplichting vanaf 2029 nog niet goed uitgewerkt

Van het gas af

Alleen een nieuwe cv-ketel laten installeren, kan vanaf 2029 in veel gevallen niet meer. Je moet dan ook een hybride warmtepomp laten installeren.

Deze maatregel moet helpen om meer woningen sneller van het gas af te krijgen. Dat is goed voor het klimaat, de onafhankelijkheid van fossiele energie uit het buitenland, en de energierekening. Want verwarmen met een warmtepomp is veel energiezuiniger dan op gas. Het plan stond al in het coalitie-akkoord, maar de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening komt nu met meer informatie.

Eisen en uitzonderingen

Zo moeten warmtepompen slim aanstuurbaar zijn om aan de eisen te voldoen. Dit om het energienet te kunnen ontlasten. Ook komen er verschillende uitzonderingen op de verplichting. De maatregel zal in eerste instantie niet gelden voor appartementen. Daar is de ruimte voor een buitenunit vaak een probleem. Of is een grote warmtepomp voor het hele gebouw een beter idee. De minister wil ook dat wijken waar een warmtenet komt uitgezonderd worden.

Veel is nog onduidelijk

Veel details zijn nog niet bekend. De minister laat nog onderzoek doen en komt in het voorjaar van 2027 met informatie over de uitwerking van de regels.

Wij zullen er scherp op toezien dat de voorwaarden én uitzonderingen werkbaar zijn voor consumenten. Als een installateur zegt dat voor jouw woning een uitzondering geldt, wie is er dan verantwoordelijk als dat niet klopt? En hoe zeker moet het bijvoorbeeld zijn dat ergens een warmtenet komt om een wijk uit te zonderen van de verplichting?

We zijn ook bezorgd dat 'cowboys' op de markt misbruik kunnen maken van de aangekondigde verplichting. We willen misleidende verkooptechnieken zoals bij de thuisbatterijen voorkomen. Daarom willen we dat de overheid strenge eisen gaat stellen aan installateurs via de ISDE-subsidie.

ISDE-subsidie moet blijven

Belangrijk punt is ook dat er nog steeds geen geld is toegezegd voor ISDE-subsidie na 2030. We vinden dat je niet met een verplichting kunt komen en tegelijk de subsidie stopzet.

Het kabinet moet nu doorpakken en met goede voorwaarden en hulp aan consumenten. Want dan kan deze verplichting voor veel milieuwinst én besparing zorgen. Net zoals het einde van de gewone gloeilamp en de vervanging door ledlampen heeft gedaan.

Uiteraard hoeven consumenten niet te wachten tot de verplichting ingaat. Hoe eerder je je woning isoleert en overschakelt op een hybride of all-electric warmtepomp, hoe beter. Je energierekening wordt er direct een stuk lager van.