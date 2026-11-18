Winkels zijn creatief met kortingen

Al jaren onderzoeken we nepaanbiedingen bij winkels. We spreken winkels aan die de kortingsregels overtreden. Ook de Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt zich volop bezig met misleidende kortingen. Dat heeft resultaat. Verschillende winkels hebben hun werkwijze aangepast.

Sinds mei volgen we samen met ConsumentenClaim opnieuw de aanbiedingen van grote webwinkels. Denk aan Amazon, Bol, Coolblue, Wehkamp en MediaMarkt. Daarnaast volgen we een aantal kleinere winkels waar we eerder nepaanbiedingen vonden.

We zien dat winkels nu vooral andere trucs gebruiken om aanbiedingen aantrekkelijker te maken. Denk aan opvallende deallabels en hoge adviesprijzen. Zo wekken ze de indruk van extra voordeel, zonder direct bij de prijs een korting te vermelden.

Er zitten ook echt goede koopjes tussen. Maar uit ons onderzoek blijkt dat veel producten tijdens zo'n actie helemaal niet goedkoper zijn geworden. Soms zijn ze zelfs duurder dan ervoor. Met opvallende deallabels zoeken winkels de grenzen van de kortingsregels op. Daardoor blijft het lastig om echte aanbiedingen eruit te pikken.

Amazon negeert kortingsregels

Van de grote webwinkels springt Amazon er negatief uit. Terwijl veel andere webwinkels hun werkwijze grotendeels hebben aangepast, blijft Amazon de wettelijke kortingsregels negeren. Sinds mei vonden we er al honderden nepaanbiedingen.

Amazon gebruikt verschillende trucs om kortingen groter te laten lijken. De webwinkel toont doorgestreepte adviesprijzen, misleidende kortingspercentages en aanbiedingen die maandenlang doorlopen.

In juli eisten we dat Amazon zou stoppen met misleidende kortingen. De webwinkel heeft tot nu toe nog niets aangepast en ook niets beloofd. We zijn met Amazon in gesprek en zullen zo nodig juridische stappen ondernemen.

Prijs omhoog, toch een aanbieding



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Amazon verkocht op 6 november een Playmobil City Action Reddingshelikopter voor €59,99. De webwinkel vergeleek die prijs met een doorgestreepte adviesprijs van €84,99. Volgens Amazon kreeg je daarmee 29% korting.

Maar uit ons prijsonderzoek blijkt dat de helikopter eerder €51,79 kostte. Op 21 oktober verhoogde Amazon de prijs al naar €59,99. Je betaalde dus €8,20 meer dan voorheen. Toch deed Amazon met de doorgestreepte adviesprijs en 29% korting alsof je flink bespaarde.

Bij veel andere producten vonden we ook misleidende kortingen. Zo verlaagde Amazon op 23 september de prijs van een Tefal EY5018-airfryer van €66 naar €62,70. Volgens Amazon kreeg je 30% korting op een doorgestreepte prijs van €90. De werkelijke korting was slechts 5%.

Bij een Sony Ult Wear koptelefoon steeg de prijs op 21 oktober met €26. Tegelijkertijd vermeldde Amazon een korting van 7%.

Bol blijft verwarring zaaien

Ook bij Bol vonden we eerder veel nepaanbiedingen. In juli eisten we dat de webwinkel daarmee zou stoppen. Pas na een tweede bericht paste Bol zijn werkwijze aan. Ook de ACM bleek Bol toen in het vizier te hebben.

Bol gebruikt inmiddels veel minder misleidende kortingen en doorgestreepte meestal-prijzen. Je komt ze soms nog wel tegen, maar de webwinkel gebruikt nu vooral rode deallabels en adviesprijzen.

Bij veel deals daalt de prijs inderdaad. Maar soms daalt de prijs een dag later verder en dan is het deallabel gek genoeg ineens verdwenen.

De afgelopen maanden zagen we ook producten die tijdens een deal duurder waren dan enkele dagen ervoor. In aanloop naar Black Friday vonden we bovendien tientallen producten waarvan de prijs eerst steeg. Daarna daalde de prijs weer voor een Black Friday-deal.

Een deal bij Bol betekent dus niet automatisch dat je voordeliger uit bent.

Meestal-prijs klopt niet



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Bol vermeldt bij de Philips 50PQS7801/12-televisie een meestal-prijs van €429.

Uit ons prijsonderzoek blijkt dat de televisie in de 30 dagen voor de aanbieding meestal €399 kostte. Op 28 oktober steeg de prijs voor een paar dagen naar €429. Op 31 oktober daalde die weer naar €399 en op 5 november verder naar €389, ditmaal als Black Friday-deal.

De vermelde meestal-prijs is dus €30 hoger dan de prijs die wij het vaakst zagen. Daarmee laat Bol de deal mooier lijken dan die is. De werkelijke prijsverlaging bij de Black Friday-deal is slechts €10, oftewel 2,5%.

Aanbiedingen zonder prijsverlaging

Niet alleen Bol gebruikt opvallende deallabels. Andere winkels gebruiken ze ook bij speciale acties die extra voordeel suggereren.

Denk aan Onweerstaanbiedingen bij Coolblue, Wannahave Days bij Wehkamp, Topdeals bij Bemmel & Kroon en Prijzenparade bij Keukenloods. Ook rond Black Friday zien we zulke acties volop.

Winkels maken op tv en sociale media uitgebreid reclame voor deze acties en beloven daarbij een flinke korting. We volgden tijdens deze acties onder meer de prijzen van airfryers, printers, koptelefoons en wasmachines. We vonden al snel tientallen twijfelachtige 'aanbiedingen', vaak zonder echte prijsverlaging.

Hieronder laten we van 8 winkels een voorbeeld zien.

Adviesprijzen zeggen weinig

Steeds meer winkels vergelijken hun verkoopprijs met de adviesprijs van de fabrikant. Dat zien we nu ook bij bol.

Maar zo'n adviesprijs zegt vaak weinig over wat een product normaal kost. De adviesprijs is iets tussen fabrikant en winkelier. Producten worden vaak niet voor de adviesprijs verkocht. Soms is een product zelfs nooit voor die adviesprijs verkocht. Adviesprijzen liggen vaak veel hoger dan de bedragen die winkels daadwerkelijk vragen.

Volgens de ACM moeten winkels aantonen dat andere verkopers de adviesprijs ook echt gebruiken. Alleen een advies van de fabrikant is niet genoeg.

Een snelle controle laat zien dat dit lang niet altijd het geval is. Je kunt adviesprijzen dus beter negeren.

Echte aanbiedingen raken ondergesneeuwd

Tijdens ons onderzoek kwamen we ook echt goede aanbiedingen tegen. Maar die zijn lastig te herkennen tussen alle actielogo's en deallabels bij producten die niet goedkoper zijn geworden. Daar komen de misleidende kortingspercentages van onder andere Amazon, Joybuy en Matt Sleeps nog bij.

Met dit stappenplan kun je echte aanbiedingen beter herkennen:

Stap 1. Kijk naar de verkoopprijs, niet naar de korting of een deallabel

Kijk vooral naar het bedrag dat je moet betalen en laat je niet leiden door teksten als 'deal', 'onweerstaanbieding', 'flashdeal' of 'Black Friday-deal'. Ook een korting van 50% betekent niet automatisch dat je de helft bespaart.

Stap 2. Controleer de prijsgeschiedenis

Bekijk wat een product de afgelopen weken of maanden kostte en of de prijs echt is gedaald. In onze productvergelijkers kun je bij veel producten de prijsontwikkeling bekijken. Ook bij Tweakers (elektronica) en Beslist (kleding en speelgoed) kun je de prijsgeschiedenis bekijken.



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Stap 3. Gebruik meerdere prijsvergelijkers

Staat een product niet in onze vergelijker? Kijk dan ook bij andere prijsvergelijkingssites. Vergelijk bij voorkeur meerdere sites, want geen enkele prijsvergelijker toont alle winkels en producten.

Stap 4. Controleer de prijs bij de winkel zelf

Klik vanuit een prijsvergelijker door naar meerdere webwinkels. Soms gelden bij de winkel zelf andere en betere aanbiedingen, zoals cashbackdeals. Die zie je niet in prijsvergelijkers.

Stap 5. Laat je niet opjagen

Black Friday en andere kortingsacties spelen vaak in op tijdsdruk. Koop niets alleen omdat het nu in de aanbieding is. Een deal die vandaag afloopt, betekent niet dat je morgen duurder uit bent.

We blijven nepaanbiedingen aanpakken

Ons onderzoek laat zien dat veel grote webwinkels hun kortingsprijzen inmiddels hebben aangepast. Toch blijven misleidende aanbiedingen bestaan.

Amazon blijft daarbij het opvallendste voorbeeld. Ondanks onze eis in juli om te stoppen met misleidende kortingen heeft de webwinkel nog niets aangepast.

Daarnaast zien we dat winkels steeds vaker speciale actielabels en hoge adviesprijzen gebruiken. Daarmee wekken ze de indruk van extra voordeel. Maar soms zijn producten helemaal niet goedkoper geworden en soms zelfs duurder.

We blijven nepaanbiedingen kritisch volgen en spreken winkels aan als ze de regels overtreden. We sluiten niet uit dat we samen met ConsumentenClaim verdere stappen nemen. We willen ervoor zorgen dat winkels stoppen met nepaanbiedingen en consumenten een vergoeding krijgen voor de schade die ze daardoor lijden.