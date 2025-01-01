MoulinexEasy Fry Mega Compact XL 7,5L EZ8618F0
In de uitvoering
- Afmetingen (hxbxd): 29x31x41 cm
- Inhoud van de airfryer: 7,5 l
- Maximale portie diepvriesfriet: -
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Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
Airfryer met 1 kookzone. Je bakt alles dus op 1 ingestelde temperatuur. Er past een grote hoeveelheid friet in deze airfryer. In de praktijk past er maximaal 2000 gram diepvriesfriet in. Dit is genoeg voor minstens 8 porties van 250 gram. In onze test vullen we de bak voor tweederde, om eerlijk te vergelijken. In de handleiding staat dat je er maximaal 1500 gram diepvriesfriet tegelijk in mag doen.
De afmetingen zijn 29 x 31 x 41 cm (hoogte x breedte x diepte). Hij weegt 4,5 kg, lichter dan gemiddeld. Het snoer is van gemiddelde lengte (89 cm).
De afmetingen zijn 29 x 31 x 41 cm (hoogte x breedte x diepte). Hij weegt 4,5 kg, lichter dan gemiddeld. Het snoer is van gemiddelde lengte (89 cm).
Samenvatting
- Afmetingen (hxbxd)
- 29x31x41 cm
- Inhoud van de airfryer
- 7,5 l
- Maximale portie diepvriesfriet
- Gewicht
- 4,5 kg
- Pfas-vrij volgens fabrikant
- Nee
- Temperatuur-range
- 40-200°C