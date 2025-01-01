MoulinexEasy Fry Mega Compact XL 7,5L EZ8618F0

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Airfryer met 1 kookzone. Je bakt alles dus op 1 ingestelde temperatuur. Er past een grote hoeveelheid friet in deze airfryer. In de praktijk past er maximaal 2000 gram diepvriesfriet in. Dit is genoeg voor minstens 8 porties van 250 gram. In onze test vullen we de bak voor tweederde, om eerlijk te vergelijken. In de handleiding staat dat je er maximaal 1500 gram diepvriesfriet tegelijk in mag doen.



De afmetingen zijn 29 x 31 x 41 cm (hoogte x breedte x diepte). Hij weegt 4,5 kg, lichter dan gemiddeld. Het snoer is van gemiddelde lengte (89 cm).