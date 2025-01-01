NinjaDouble Stack XL 9,5L SL451EUCYD Marineblauw

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dubbele airfryer met 2 onafhankelijke kookzones van gelijke grootte. Je kunt die zones instellen op verschillende baktemperaturen. De airfryer heeft een sync-functie, zodat eten in beide lades tegelijk klaar is. Er past een enorme hoeveelheid friet in deze airfryer. In de praktijk past er maximaal 2670 gram diepvriesfriet in. Voldoende voor 10 royale porties van ruim 250 gram. In elke kookzone past maximaal 1330 gram diepvriesfriet. In onze test vullen we de bak voor tweederde, om eerlijk te vergelijken. In de handleiding staat dat je er maximaal 2000 gram diepvriesfriet tegelijk in mag doen.



De afmetingen zijn 38 x 29 x 49 cm (hoogte x breedte x diepte). Dat is vrij smal voor een airfryer. Dat is nogal diep. Hij komt dus vrij ver naar voren op het aanrecht. Met een gewicht van meer dan 10 kg is dit een loodzware airfryer. Het snoer is erg kort (80 cm). Er zit ook een opberger voor de voedselthermometer bij.