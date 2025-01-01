NinjaDouble Stack XXL 9.5L SL400EU
In de uitvoering
- Dubbele airfryer: Ja
- Afmetingen (hxbxd): 38x29x49 cm
- Maximale portie diepvriesfriet: -
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Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
Dubbele airfryer met 2 onafhankelijke kookzones van gelijke grootte. Je kunt die zones instellen op verschillende baktemperaturen. De airfryer heeft een sync-functie, zodat eten in beide lades tegelijk klaar is. Er past een enorme hoeveelheid friet in deze airfryer. In de praktijk past er maximaal 2270 gram diepvriesfriet in. Dit is genoeg voor minstens 9 porties van 250 gram. In elke kookzone past maximaal 1130 gram diepvriesfriet. Elk mandje heeft een inhoud van 4,25 liter. In onze test vullen we de bak voor tweederde, om eerlijk te vergelijken. In de handleiding staat dat je er maximaal 1000 gram diepvriesfriet tegelijk in mag doen.
De afmetingen zijn 38 x 29 x 49 cm (hoogte x breedte x diepte). Dat is vrij smal voor een airfryer. Dat is nogal diep. Hij komt dus vrij ver naar voren op het aanrecht. Het is een loodzware airfryer met een gewicht van 10 kg. Het snoer is erg kort (75 cm). Er zitten ook 2 maaltijdrekken bij.
De afmetingen zijn 38 x 29 x 49 cm (hoogte x breedte x diepte). Dat is vrij smal voor een airfryer. Dat is nogal diep. Hij komt dus vrij ver naar voren op het aanrecht. Het is een loodzware airfryer met een gewicht van 10 kg. Het snoer is erg kort (75 cm). Er zitten ook 2 maaltijdrekken bij.
Samenvatting
- Dubbele airfryer
- Ja
- Afmetingen (hxbxd)
- 38x29x49 cm
- Maximale portie diepvriesfriet