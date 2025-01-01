NinjaDualzone Airfryer XL 9,5L DZ901EUWH Wit
In de uitvoering
- Afmetingen (hxbxd): 33x44x38 cm
- Inhoud van de airfryer: 9,5 l
- Maximale portie diepvriesfriet: -
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Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
Dubbele airfryer met 2 onafhankelijke kookzones van gelijke grootte. Je kunt die zones instellen op verschillende baktemperaturen. De airfryer heeft een sync-functie, zodat eten in beide lades tegelijk klaar is. Er past een enorme hoeveelheid friet in deze airfryer. In de praktijk past er maximaal 2270 gram diepvriesfriet in. Dit is genoeg voor minstens 9 porties van 250 gram. In elke kookzone past maximaal 1130 gram diepvriesfriet. In onze test vullen we de bak voor tweederde, om eerlijk te vergelijken. In de handleiding staat dat je er maximaal 2800 gram diepvriesfriet tegelijk in mag doen.
De afmetingen zijn 33 x 44 x 38 cm (hoogte x breedte x diepte). Let op: dat is erg breed. Het is een zware airfryer met een gewicht van 8,7 kg. Het snoer is vrij kort (81 cm).
De afmetingen zijn 33 x 44 x 38 cm (hoogte x breedte x diepte). Let op: dat is erg breed. Het is een zware airfryer met een gewicht van 8,7 kg. Het snoer is vrij kort (81 cm).
Samenvatting
- Afmetingen (hxbxd)
- 33x44x38 cm
- Inhoud van de airfryer
- 9,5 l
- Maximale portie diepvriesfriet
- Gewicht
- 8,7 kg
- Pfas-vrij volgens fabrikant
- Onbekend
- Temperatuur-range
- 40-240°C