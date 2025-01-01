NinjaFoodi Dubbele Airfryer 7,6L AF200EU

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dubbele airfryer met 2 onafhankelijke kookzones van gelijke grootte. Je kunt die zones instellen op verschillende baktemperaturen. De airfryer heeft een sync-functie, zodat eten in beide lades tegelijk klaar is. Er past een grote hoeveelheid friet in deze airfryer. In de praktijk past er maximaal 2000 gram diepvriesfriet in. Dit is genoeg voor minstens 8 porties van 250 gram. In elke kookzone past maximaal 1 kg diepvriesfriet. In onze test vullen we de bak voor tweederde, om eerlijk te vergelijken. In de handleiding staat dat je er maximaal 2000 gram diepvriesfriet tegelijk in mag doen.



De afmetingen zijn 32 x 40 x 37 cm (hoogte x breedte x diepte). Het is een zware airfryer met een gewicht van 8 kg. Het snoer is vrij kort (81 cm).