TefalDual Easy Fry Crispy Stack EY7528

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dubbele airfryer met 2 onafhankelijke kookzones, een grote en een kleine. Je kunt die zones instellen op verschillende baktemperaturen. De airfryer heeft een sync-functie, zodat eten in beide lades tegelijk klaar is. Er past een grote hoeveelheid friet in deze airfryer. In de praktijk past er maximaal 1800 gram diepvriesfriet in. Dit is genoeg voor minstens 7 porties van 250 gram. In de grote kookzone past maximaal 1070 gram diepvriesfriet, in de kleine past 730 gram. In onze test vullen we de bak voor tweederde, om eerlijk te vergelijken. In de handleiding staat dat je er maximaal 1400 gram diepvriesfriet tegelijk in mag doen.



De afmetingen zijn 41 x 25 x 48 cm (hoogte x breedte x diepte). Dat is vrij hoog voor een airfryer. Dat is vrij smal voor een airfryer. Dat is nogal diep. Hij komt dus vrij ver naar voren op het aanrecht. Het is een zware airfryer met een gewicht van 8,1 kg. Het snoer is van gemiddelde lengte (91 cm).