GoogleHome Speaker grijs

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Google Home Speaker is een slimme wifi-speaker voor thuisgebruik. Hij heeft een stekker waarmee je hem op het stopcontact aansluit. Hij ondersteunt Google Chromecast voor het rechtstreeks streamen van je muziek. Hij heeft ook bluetooth zodat je hem direct met je telefoon kunt verbinden. Met de ingebouwde spraakassistent kun je de speaker met je stem bedienen. Er is een app waarmee je onder andere het geluid kunt aanpassen, bijvoorbeeld voor extra bas. De Google-speaker weegt 0,376 kilogram.