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MarshallStockwell III crème

In de uitvoering
  • Type draadloze speaker:  Bluetooth / met accu
  • Formaat:  Middelgroot
  • Gewicht:  1,27 kg

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Marshall Stockwell III is een draagbare bluetooth-speaker met oplaadbare batterij. Hij heeft een opgegeven vermogen van 127 Watt. De speaker is regenbestendig en kan tegen een flinke waterstraal. Je verbindt de speaker eenvoudig via bluetooth op je telefoon. Je kunt het geluid aanpassen via de bijbehorende app of via knoppen op de speaker zelf. Verder zit er een lijningang op voor een bekabelde muziekbron en een usb-aansluiting waarmee je ook je smartphone kunt opladen. De fabrikant levert geen losse oplaadadapter mee. Je kunt zelf de batterij van de speaker vervangen. De Marshall-speaker weegt 1,27 kilogram.

Samenvatting

Type draadloze speaker
Bluetooth / met accu
Formaat
Middelgroot
Gewicht
1,27 kg
Multiroom
Nee
Spraakassistent
Nee

Prijzen