StellaLivorno Premium MDB3 SI 545Wh
€ 2.999,-
Richtprijs
- Motor, merk & type: Bosch Active Line Plus Smart
- Versnellingen: 8 versn. (naaf)
- Opvallende uitrusting: Met app
Testresultaat
Ook toegang tot deze test?
Bekijk hier hoe wij testen
Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.
Testoordeel
Ook toegang tot deze test?Start nu 3 maanden gratis
Pluspunten
Minpunten
Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
De Stella Livorno Premium MDB3 SI 2025 in onze test heeft een Bosch Active Line Plus Smart middenmotor, 545Wh accu en Bosch Purion 200 display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 8 naafversnellingen, voorvork- en zadelpenvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of redelijk rechtop.
Ook beschikbaar met andere accu's: Livorno Premium MDB3 SI 400Wh. Dit model is slecht of niet (meer) verkrijgbaar.
Ook beschikbaar met andere accu's: Livorno Premium MDB3 SI 400Wh. Dit model is slecht of niet (meer) verkrijgbaar.
Samenvatting
- Motor, merk & type
- Bosch Active Line Plus Smart
- Versnellingen
- 8 versn. (naaf)
- Opvallende uitrusting
- Met app