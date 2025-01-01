Matt SleepsMatt Original
- Gebruikte materialen: Traagschuim, koudschuim, PU schuim
- Warm of koel matras: Warm
- Hardheid volgens opgave fabrikant: Afhankelijk van de gekozen opbouw
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Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
Het matras van Matt bestaat uit 4 lagen schuim: PU schuim van 8 cm, koudschuim van 8 cm, koudschuim van 4 cm en traagschuim van 4 cm. Deze lagen kunnen op verschillende manieren gestapeld worden voor verschillende ligeigenschappen. Op de website is te zien in welk geval je welke opbouw moet kiezen. Wij hebben voor de ondersteunings- en drukverdelingstests steeds de aanbevolen opbouw gebruikt.
Samenvatting
- Gebruikte materialen
- Traagschuim, koudschuim, PU schuim
- Warm of koel matras
- Warm
- Hardheid volgens opgave fabrikant
- Afhankelijk van de gekozen opbouw
- Hardheid
- 9
- Omkeerbaar
- Nee
- Maximale wastemperatuur hoes
- 60 °C
- Ruilen en proberen
- Je kunt 120 dagen proefslapen. Binnen die 120 dagen kun je het matras gratis laten ophalen als hij niet bevalt. Je krijgt dan je geld terug.
- Te koop bij
- mattsleeps.com/nl