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Matt SleepsMatt Original

  • Gebruikte materialen:  Traagschuim, koudschuim, PU schuim
  • Warm of koel matras:  Warm
  • Hardheid volgens opgave fabrikant:  Afhankelijk van de gekozen opbouw

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Expert review

Irene la FailleExpert matrassen bij de Consumentenbond

Opgenomen in onze expert review

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Het matras van Matt bestaat uit 4 lagen schuim: PU schuim van 8 cm, koudschuim van 8 cm, koudschuim van 4 cm en traagschuim van 4 cm. Deze lagen kunnen op verschillende manieren gestapeld worden voor verschillende ligeigenschappen. Op de website is te zien in welk geval je welke opbouw moet kiezen. Wij hebben voor de ondersteunings- en drukverdelingstests steeds de aanbevolen opbouw gebruikt.

Samenvatting

Gebruikte materialen
Traagschuim, koudschuim, PU schuim
Warm of koel matras
Warm
Hardheid volgens opgave fabrikant
Afhankelijk van de gekozen opbouw
Hardheid
9
Omkeerbaar
Nee
Maximale wastemperatuur hoes
60 °C
Ruilen en proberen
Je kunt 120 dagen proefslapen. Binnen die 120 dagen kun je het matras gratis laten ophalen als hij niet bevalt. Je krijgt dan je geld terug.
Te koop bij
mattsleeps.com/nl

Prijzen