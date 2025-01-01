Matt SleepsMatt Original

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Het matras van Matt bestaat uit 4 lagen schuim: PU schuim van 8 cm, koudschuim van 8 cm, koudschuim van 4 cm en traagschuim van 4 cm. Deze lagen kunnen op verschillende manieren gestapeld worden voor verschillende ligeigenschappen. Op de website is te zien in welk geval je welke opbouw moet kiezen. Wij hebben voor de ondersteunings- en drukverdelingstests steeds de aanbevolen opbouw gebruikt.