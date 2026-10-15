Consumentenbond start rechtszaak tegen Meta om camerabril

Camerabril schendt privacywet

De camerabril kan ongemerkt omstanders filmen, zonder hun toestemming. De beelden die de bril vastlegt, kunnen veel zeggen over de mensen die gefilmd worden. Bijvoorbeeld over hun politieke opvatting, religie en gezondheid. Dit zijn bijzondere persoonsgegevens die niet zomaar mogen worden verwerkt. Ook worden beelden van kinderen vastgelegd met de bril. De gemaakte beelden en geluidsfragmenten kunnen door Meta gebruikt worden voor het trainen van hun AI-modellen.

'Aanpassing bril of verbod'

De Consumentenbond eist dat Meta de bril en de standaardinstellingen zo verandert dat die voldoet aan de privacywetgeving. Ook moet Meta stoppen met de onrechtmatige verwerking van gegevens voor AI. Wanneer de rechter de Consumentenbond gelijk geeft, moet Meta de aanpassingen binnen 2 weken doorvoeren. Als het volgens Meta niet mogelijk is om de bril aan de wet te laten voldoen, dan wil de Consumentenbond een verbod op de verkoop van de camerabril.

Blinden en slechtzienden

Consumenten die blind of slechtziend zijn, kunnen baat hebben bij het gebruik van een AI-bril. Bij een eventueel verbod pleit de Consumentenbond daarom voor een uitzondering bij medische noodzaak. Uiteraard moet ook dan de privacy van de gebruikers en omstanders worden beschermd.

Meer kritiek op camerabril

Dit is niet de enige zaak waarin de Consumentenbond strijdt voor de privacy van consumenten. De Consumentenbond doet dat ook met de Facebook Claim, Google Claim en Tik Tok Claim.