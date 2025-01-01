HUAWEIWATCH GT 7 Pro met Fluoroelastomeer band - Zwart
- Geschikte smartphone: Voor Android & iPhone
- Kastmaat: 46 mm
- Kleur: Zwart
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Batterij
Gebruiksgemak
Smartfuncties
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Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
De HUAWEI WATCH GT 7 Pro met Fluoroelastomeer band - Zwart is een smartwatch met OLED-scherm. Hij heeft een aanraakscherm. Je kunt met deze smartwatch je slaap bijhouden. Hij heeft ingebouwde GNSS en kan daardoor altijd je locatie bepalen. Het is mogelijk om een externe harstslagmeter te koppelen. Hij kan voor sommige sporten herkennen dat je een work-out doet, maar bent vergeten om de work-out-app te starten.
Samenvatting
- Geschikte smartphone
- Voor Android & iPhone
- Kastmaat
- 46 mm
- Kleur
- Zwart