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SencorSVC 45BK-EUE3

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  • Met zak of zakloos?:  Stofzak
  • Werkbereik / actieradius:  8 m (bereik)
  • Gewicht:  3,6 kg

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