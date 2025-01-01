LenovoIdea Tab Pro Gen 2 13" 256GB

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 13" 256GB uit 2026 is een 12,9 inch tablet met een gewicht van 599 gram. Het is een grote tablet waar je veel op kunt weergeven. Het scherm heeft een resolutie van 3504 x 2190 pixels. Hij draait op het besturingssysteem Android. Er zit 128GB aan interne opslag op en 8GB aan werkgeheugen (RAM). Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent vooral dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een iPad heb je doorgaans iets minder nodig. Je kunt het opslaggeheugen ook uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 13 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 8 mp webcam op. Deze tablet heeft zowel een gezichts- als vingerafdrukscanner voor het ontgrendelen. De fabrikant levert standaard een aanraakpen met de tablet mee.