SamsungGalaxy Tab S12 Ultra 256GB/12GB

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung Galaxy Tab S12 Ultra 256GB/12GB uit 2026 is een 14,6 inch tablet met een gewicht van 689 gram. Het is een grote tablet waar je veel op kunt weergeven. Het scherm heeft een resolutie van 2960 x 1848 pixels. Hij draait op het besturingssysteem Android. Er zit 256GB aan interne opslag op en 12GB aan werkgeheugen (RAM). Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent vooral dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een iPad heb je doorgaans iets minder nodig. Je kunt het opslaggeheugen ook uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 12,8 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 12 mp webcam op. Deze tablet heeft zowel een gezichts- als vingerafdrukscanner voor het ontgrendelen. Verder is de tablet dankzij de IP68 rating goed beschermd tegen stof en water. De fabrikant levert standaard een aanraakpen met de tablet mee.